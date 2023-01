Lazio | la Curva Nord paga i cori razzisti a Umtiti | UFFICIALE il provvedimento

La Gazzetta dello Sport

...allo stadio Via del Mare con alcuni tifosi dellaprotagonisti di ululati contro i giocatori del Lecce Umtiti e Banda. Il club biancoceleste è stato sanzionato con la chiusura della...Il giudice sportivo della Serie A ha disposto la chiusura per un turno dellaNord dellaa seguito dei cori razzisti nei confronti dei calciatori del Lecce , Banda e Umtiti . Il settore degli ultrà biancocelesti, domenica 8 gennaio alle 15 contro l' Empoli , resterà ... Lazio, i "buu" a Umtiti e Banda costano caro: Curva Nord chiusa per un turno Mano pesante del Giudice Sportivo Mastrandrea per gli ululati a Banda e Umtiti da parte del settore Ospiti dello stadio Via del Mare, occupato dai tifosi laziali: la Curva Nord sarà chiusa ...Il giudice sportivo ha punito il club biancoceleste per quanto accaduto al Via del Mare, dove Banda e Umtiti sono stati presi di mira dal settore dei tifosi ospiti ...