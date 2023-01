Lazio | Immobile | “Ho preso una brutta botta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Cirofa tremare tifosi e fantallenatori: “Houna, adesso mi fa un po’ male. Spero di recuperare in fretta, perché ho già saltato troppe partite”, queste le sue parole in zona mista al Via del Mare alla fine del match di ieri contro il Lecce., tornato al gol in campionato, ora verrà monitorato dallo staff medico biancoceleste. Domenica all’Olimpico di Roma arriva l’Empoli, l’attaccante vuole esserci e proverà a stringere i denti, ma non verrà rischiato nulla da parte di mister Sarri e il suo staff. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.