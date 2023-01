Lazio | Immobile e il futuro di Luis Alberto | ' Ho parlato con lui'

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ROMA - " Credo chestia bene e sia motivato, così l'ho visto dopo le vacanze. Purtroppo contro l'Almeria ha subito un colpo al collaterale, in campo non ce la faceva. Il tecnico ha ...

Ciroha parlato così, dopo la gara con il Lecce, della situazione del Mago della. Prima del fischio d'inizio lo aveva fatto anche Tare: " Nessun caso ". Poiha continuato: "...Si sapeva, e sopra di un gol laè riuscita comunque a fare peggio di quello che ci si ... FELIPE ANDERSON E MILINKOVIC - Non vi parlerò dell'ennesimo gol di Ciro, che pure alla fine era ...[themoneytizer id=”99064-6] Aveva ragione Sarri a temere questo lungo stop e a non considerare la sua banda guarita dai soliti black out. Il Lecce domina e merita di vincere con umiltà e intensità, a ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio perde la prima partita dell’anno facendosi ribaltare dal Lecce. E’ la seconda sconfitta di fila e ciò non succedeva da novembre 2021. Ogni passo falso compromette ...