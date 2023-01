Lazio | Curva Nord chiusa contro l’Empoli per i cori razzisti

La Gazzetta dello Sport

...verificatisi ieri durante Lecce -allo stadio Via del Mare non rimarranno impuniti. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, che ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura dellaNord ...Amarcord L'ultima volta era il 26 agosto 2022,- Inter 3 - 1. Un altro big match, il primo della stagione, e un esito ben più doloroso: al di là della sconfitta, la netta sensazione di essere ... Lazio, i "buu" a Umtiti e Banda costano caro: Curva Nord chiusa per un turno Mano pesante del Giudice Sportivo Mastrandrea per gli ululati a Banda e Umtiti da parte del settore Ospiti dello stadio Via del Mare, occupato dai tifosi laziali: la Curva Nord sarà chiusa ...Giudice Sportivo: Curva Nord Lazio chiusa con l’Empoli dopo i cori razzisti. Questa la decisione dopo i fatti di Lecce Il Giudice Sportivo delibera di sanzionare la Lazio con la chiusura della Curva N ...