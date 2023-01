L' Asp di Agrigento cerca avvocati | l' avviso pubblico di selezione

Agenzia ANSA

L'dicerca avvocati e indice un Avviso pubblico per la selezione di tre legali. In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 1294 del 21 novembre 2022 è stato infatti ...Gli interventi si innestano lungo il solco di un complessivo ammodernamento tecnologico che l'diha già intrapreso su più fronti e sul quale si continuerà a puntare per migliorare gli ... Sanità: Asp Agrigento, interventi su impianti di gas medicale L'Asp di Agrigento cerca avvocati e indice un Avviso pubblico per la selezione di tre legali. In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.Botte, percosse utilizzando oggetti e anche sigarette spente addosso ad un bimbo di appena quattro anni. La procura di Agrigento, guidata da Salvatore Vella, ha notificato l’avviso di conclusione ...