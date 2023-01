Il Sole 24 ORE

Arrivata a Piazza San Pietro per i funerali del Papa emerito la delegazione ufficiale italiana formata dal presidente della Repubblica Sergio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vice - presidente del Senato Maurizio Gasparri (in rappresentanza del presidente Ignazio La Russa impossibilitato per un leggero stato ......'della bara di Benedetto XVI trasportata dai sediari. Nella prima fila dei posti delle autorità, che partecipano ai funerali di Benedetto XVI, c'è, accanto al Capo dello Stato Sergio,... L'arrivo di Mattarella, Meloni e Fontana ai funerali di Ratzinger - Il ... Roma, 5 gen. (askanews) - Arrivata a Piazza San Pietro per i funerali del Papa emerito la delegazione ufficiale italiana formata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del ...LA DIRETTA FOTOGRAFICA Sono arrivati all'alba le migliaia di fedeli che oggi parteciperanno ai funerali di Benedetto XVI a Piazza San Pietro. Una fitta coltre di nebbia che conferisce fascino e mister ...