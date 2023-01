L’arcivescovo Bonicelli | “Il mio amico Ratzinger | semplice e cordiale | la storia lo riabiliterà”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Bergamo. Monsignor Gaetano, 98 anni, già arcivescovo di Siena, conosceva da vicino Benedetto XVI. Prima come cardinale e come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Negli ultimi dieci anni era una conoscenza frequente al monastero Mater Ecclesiae, era prevista una visita nelle prossime settimane a gennaio. Monsignor Gaetano, quando ha conosciuto? “Io ero arcivescovo a Siena e lessi una sua relazione che aveva tenuto a Boston dal titolo Verità e Libertà. Andai a cercarlo in Vaticano e gli chiesi di replicare quella relazione a Siena. Venne e fu un successo. Anche il rettore dell’Università di Siena, non certo un uomo di fede, riconobbe la profondità di quel discorso. Venne altre tre volte a Siena, c’era una certa sintonia tra di noi. Devo dire che leggendo alcuni ritratti fatti dalla ...