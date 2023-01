L' ”architetto” di Putin è in Russia | “Latitante per la giustizia italiana” A febbraio il processo a suo carico

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’diè in: “per la”. Aila suoLanfranco Cirillo, l’imprenditore soprannominato l'”di” èper laormai da mesi. Questa mattina, 5 gennaio 2023, Cirillo ha spiegato all’Ansa che: “Laè la mia casa. Qui ho il mio lavoro, i miei interessi e le mie principali relazioni. Al momento non ho motivo, e neppure desiderio, di rientrare in Italia, visto il trattamento che mi è stato riservato”. Sulla testa dell’imprenditore pende infatti un mandato d’arresto in carcere, firmato dalla procura di Brescia nell’ambito di ...

ilmessaggero.it

Lanfranco Cirillo , l'imprenditore soprannominato l'"di", su cui pende un mandato d'arresto in carcere in Italia, non ha intenzione di tornare nel nostro Paese. Lo ha dichiarato lui stesso da Mosca, dove si trova. Le sue dichiarazioni .Lanfranco Cirillo è l'unico italiano nella lista delle sanzioni occidentali contro la Russia . Celebre per essere l'di, avrebbe costruito il Palazzo d'Inverno del presidente russo, secondo l'oppositore Navalny. Lo scorso agosto la guardia di finanza gli ha sequestrato 140 milioni e a marzo dovrà ... Lanfranco Cirillo, l'architetto di Putin latitante a Mosca: «In Italia non torno, la Russia è casa mia» TREVISO - Lanfranco Cirillo, trevigiano di 63 anni, è latitante a Mosca e non ha alcuna intenzione di tornare in Italia. È conosciuto come l'architetto di Putin e di altri ..."La Russia è la mia casa. Qui ho il mio lavoro, i miei interessi”. Lo ha detto all' agenzia Ansa Lanfranco Cirillo, l'imprenditore soprannominato l' 'architetto di Putin', sul quale pende un mandato d ...