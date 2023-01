L’analista Berkofsky | ‘Folle politica cinese su Covid | delude la risposta Ue”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Come in un film di Kubrick”, con il governoche mette in atto una”totalmente folle e assurda”, decidendo di aprire il Paese ai viaggi internazionali proprio ”mentre stanno riesplodendo i contagi” di-19, e con l’Unione Europea che sceglie di adottare ”un approccio debole ente”, limitandosi a fornire ”raccomandazioni” sui test in entrata. Ma ”se i 27, 28 con la Gran Bretagna, non adottano tutti lo stesso approccio e non seguono l’esempio dell’Italia, allora rischiamo grosso”. Lo ha detto ad Adnkronos Axel, professore all’Università di Pavia e Co-Head dell’Asia Centre dell’Ispi, che trova ”incredibile che la Cina non stia condividendo i dati sui contagi con l’Oms, anche se il governoafferma il contrario. Proprio come fece ...