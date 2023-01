Agenzia ANSA

Wayne Rooney sembra destinato a prendere il posto di Franknel caso in cui l'Everton decidesse di licenziare il proprio allenatore. Lo scrive il The Sun, spiegando come l'ex attaccante fosse già stato tentato dall'avventura sulla panchina dei 'Tofees' ...... Mourinho e Sarri tornano in augeIn Inghilterra, in tanti parlano di un possibile addio di... Il loro eventuale approdo all'Evertoncomunque estremamente improbabile. Non c'è odore di ... Lampard resta in bilico all'Everton, al suo posto pronto Rooney ... ROMA, 05 GEN - Wayne Rooney sembra destinato a prendere il posto di Frank Lampard nel caso in cui l'Everton decidesse di licenziare il proprio allenatore. Lo scrive il The Sun, spiegando come l'ex att ...