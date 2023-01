L’Al-Nassr non può ancora tesserare Ronaldo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il debutto di Cristianocon la maglia delrischia di diventare un caso. Il calciatore portoghese è stato presentato come nuovo acquisto ufficiale, ma una serie di problematiche rischia di posticipare il suo esordio di diversi giorni., infatti, non hatesserato il nuovo attaccante e quindi non potrà schierarlo nella partita di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere dello Sport

'ex centrocampista brasiliano Juninho Pernambucano è convinto che'allenatore dell'Rudy Garcia asseconderà in tutto e per tutto il nuovo arrivato Cristiano Ronaldo. La dirigenza saudita pare che abbia dato pieni poteri a Ronaldo che dunque può decidere ...... i riflettori del mondo del calcio si sono posati anche sull'Arabia Saudita, la nazione in cui Cristiano Ronaldo ha deciso di andare a giocare,club gialloblù,'ex Juve e Real sarà ... Cristiano Ronaldo salta il debutto con l'Al Nassr: il motivo