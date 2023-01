L’ageismo | quell’apparente tic-toc delle lancette

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’esperienza c’insegna che ottenere il silenzio assoluto è un’impresa pressoché impossibile. Poiché, anche ponendoci all’interno di una stanza insonorizzata, continueremmo comunque a udire alcuni rumori. Come, ad esempio, il battito cardiaco. Il quale non solo ci ricorda di essere ancora in vita, ma lo fa scandendo il tempo. Donando un ritmo ben preciso al nostro