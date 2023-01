L' Addio a Benedetto XVI

(Di giovedì 5 gennaio 2023) - In una piazza San Pietro gremita di fedeli, i funerali del Papa emerito presenziati da Papa Francesco. Presenti due delegazioni uffiali, d'Italia, con Il presidente della Repubblica Sergio ...

Vatican News - Italiano

- In una piazza San Pietro gremita di fedeli, i funerali del Papa emerito presenziati da Papa Francesco. Presenti due delegazioni uffiali, d'Italia, con Il presidente della Repubblica Sergio ...... marito e moglie La cerimonia Nella nebbia che giovedì mattina ha avvolto San Pietro a Roma, migliaia di fedeli si preparano a vivere la cerimonia d'XVI. Alle prime ore dell'alba la ... Bertone: addio a Benedetto XVI, l’uomo, il Pontefice Oggi a San Pietro si svolgono i funerali di Joseph Ratzinger . Le esequie saranno precedute dalla cerimonia con la quale, alle 8.45, la bara sar ...Città del Vaticano blindata e bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici d'Italia per le esequie di Benedetto XVI in programma dalle 9.30 di mattina.