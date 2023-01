L' addio a Benedetto XVI Francesco | Ha elargito sapienza e dedizione

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - ", fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce!". Si conclude cosi' l'omelia pronunciata da Papadurante la messa esequiale del Pontefice emeritoXVI. Un'omelia ricca di riferimenti spirituali, nella quale,nelle frasi riferite al totale affidamento di Gesù al Padre, ripercorre la vita diXVI: una vita concentrata e affidata fino alla fine a Dio. Bergoglio ringrazia il suo predecessore per quanto "ha saputo elargire nel corso degli anni", ", delicatezza e". Nessun riferimento al suo rapporto personale e affettuoso con il Papa emerito, come qualcuno si aspettava.però riprende in più parti quanto scritto da ...

Vatican News - Italiano

La politica prega perXVI Il mondo della politica accorre a San Pietro per l'ultimoXVI. Tra esponenti del governo di centrodestra e parlamentari, in molti hanno deciso di ..."Vogliamo, come comunità ecclesiale affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo, che egli ha sparso e ... Bertone: addio a Benedetto XVI, l’uomo, il Pontefice L'ultimo addio a Benedetto XVI, 50mila persone in piazza San Pietro, Papa Francesco: che la tua gioia sia perfetta, grazie per la sapienza, la delicatezza ...Oltre alle massime cariche istituzionali italiane, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, sono presenti infatti leader da tutto il mondo. Centotrenta cardin ...