L' addio a Benedetto XVI A San Pietro attesi 100mila fedeli  

Leggi su agi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - Una Città del Vaticano blindata si prepara ad accogliere fedeli, religiosi, capi di Stato e di governo per il funerale di Joseph Ratzinger. Attesepersone oggi a San. Intanto si è chiusa mercoledì la veglia per l'ultimo saluto al Papa emerito. Una grande dimostrazione di affetto con l'abbraccio collettivo di 200mila fedeli in tre giorni. Le bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici d'Italia per ricordare dalle Alpi al mare la giornata delle esequie. Sanblindata Come deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Bruno Frattasi, è prevista un'area di massima sicurezza dove sarà necessario sottoporsi ai controlli al metal detector. Inoltre, sarà rafforzata l'interdizione dello spazio aereo sulla piazza. Disposta anche la presenza di elicotteri, tiratori ...