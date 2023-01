L’Adana punta Demme | Bakayoko non vuole lasciare il Milan

AreaNapoli.it

Demirspor cambia obiettivo e oraforte su Diego Demme , centrocampista del Napoli ai margini del progetto di Luciano Spalletti . Visti i tentennamenti da parte di Bakayoko , i turchi ...... che sta riuscendo a tenere il passo di due big come Galatasaray e Fenerbahçe ead un piazzamento europeo. Come vedereDemirspor - Sampdoria in diretta tv e in streaming'amichevole tra ... Di Marzio: 'L'Adana punta Demme dopo il no di Bakayoko. Napoli ai dettagli per 3 affari'