“La vita bugiarda degli adulti” | la serie Netflix che rilancerà l’immagine di Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Da ieri supotete trovare in sei puntate la“La” tratta dal romanzo omonimo dell’ectoplasma narrativo napoletano Elena Ferrante. Per la regia dell’ottimo Edoardo De Angelis – “Perez”, “Indivisibili” – e con la sceneggiatura, molto rispettosa del testo dell’autrice, firmata dallo Strega 2014 Francesco Piccolo e da Laura Paolacci. Laè una produzioneoriginale ed è rilasciata in tutto il mondo in omaggio anche ai tanti lettori che in Europa e nei Paesi anglofoni ha la nostra autrice. Giovanna (Giordana Marengo) è una ragazza ai primi anni del liceo, figlia di un prof di Filosofia Andrea (Alessandro Preziosi) – pensieroso e studioso – e di Nella (Pina Turco) una prof di Latino, gentile senza essere ...