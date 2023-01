La Vita Bugiarda degli Adulti | ecco spiegato il finale fedele al libro di Elena Ferrante

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dal 4 gennaio è disponibile su Netflix La, la serie tv diretta da Edoardo De Angelis e tratta dall’omonimodi. Sono state tantissime le persone che aspettavano da tempo la trasposizione televisiva di uno dei romanzi di maggior successo della scrittrice, tant’è che in molti hanno già divorato tutti e sei gli episodi della serie con Valeria Golino, rimanendo spiazzati dalle ultime scene. A dare qualche spiegazione in merito alde Laal romanzo) ci hanno pensato i colleghi di TvBlog: Giovanna, alla fine, parte. Sembra che voglia fuggire da quel mondo che ha iniziato a crollarle ...

Today.it

Giordana Marengo è la protagonista della nuova serie Netflix Ladegli adulti , trasposizione tv dell'ultimo romanzo di Elena Ferrante e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La giovane attrice ha lavorato con un cast importante,...Su Netflix è disponibile un nuovo prodotto destinato a far parlare di sé: "Ladegli adulti". Tratto dall'omonimo ... La vita bugiarda degli adulti è un'esperienza viscerale che graffia l'anima La protagonista della serie Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante si è racconta a Today e ha svelato dettagli inediti su se stessa e sul suo debutto nella recitazione ...Se state cercando informazioni sul finale della serie TV originale Netflix La vita bugiarda degli adulti, in questo articolo trovate tutto ciò che state cercando. La vita bugiarda degli adulti è sulla ...