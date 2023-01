La verità su quel video della Meloni | Telese provoca | Montaruli lo spegne

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La sottosegretaria Augustaha avuto il suo bel da fare per reggere il confronto nello studio di In Onda, su La7. Essendo l'unica rappresentante del governo, laana ha tenuto il punto sul rincaro dei costi del carburante, dovuto alla fine dello sconto sulle accise che era stato previsto da Mario Draghi e prorogato fino al 31 dicembre 2022. “Vogliamo fare un taglio strutturale delle accise, fare bene i calcoli. Non si poteva fare con questa legge di bilancio”, ha esordito la. “La misura di Draghi - ha aggiunto - costa un miliardo al mese. La si poteva prorogare solo togliendo risorse al caro bollette. Abbiamo preferito un aiuto concreto sufronte, i tagli sulle accise si potranno fare quando faremo la riforma del fisco”. Lucaha provato a metterla in ...

Liberoquotidiano.it

... come sembra essere Tucker Carlson per aver osato dire lasull'Ucraina. Come avevo ... L'obiettivo primario è 'indebolire' la Russia, rovesciare il suo governo e, come ha chiestodemente ...Arrivati apunto, ha detto il membro del comitato direttivo della Bce, 'saremo pronti a restare a questo tasso terminale per tutto il tempo necessario' e 'lo sprint nel rialzo dei tassi nel 2022 ... In Onda, Montaruli spegne Telese: "La verità su quel video della Meloni"