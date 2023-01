La verità di Harry sulla divisa nazista alla festa da ragazzo | «Tutta colpa di mio fratello» – La foto

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il principescarica lasulWilliam ecognata Kate Middleton per lo scandalo dell’uniformeindossata dal duca di Sussex quando aveva 20 anni, quando nel 2005 partecipò a unain costume a tema «Coloni e nativi». Lo rivela nella sua nuova autobiografia dal titolo Spare che uscirà a breve, citata dal New York Post. Qui racconta i dettagli dell’episodio ricordando come quel giorno era indeciso tra l’uniforme da pilota o l’uniforme. «Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l’uniforme. E poi hanno riso».ha raccontato diversi episodi nel libro, tra cui quando è stato «attaccato fisicamente» dalWilliam. Lo scontro tra ...