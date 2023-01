La tregua di Natale è una trappola. E Zelensky non abbocca

(Di giovedì 5 gennaio 2023) l dinamico duo Putin-Kirill decide 36 ore di cessate il fuoco per la festività ortodossa, a uso e consumo dei russi. Intanto Erdogan continua a presentarsi come negoziatore ma è un mediatore che non media, o meglio che media solo per se stesso. Telefonata Biden-Scholz: missili patriot e carri armati a Kiev

RaiNews

... cioè a dichiarare un cessate il fuoco per consentire ai credenti di partecipare alle funzioni della vigilia e del giorno di. Lanatalizia di Putin "È una trappola": cosa teme ZelenskyUna richiesta diera arrivata anche dal patriarca ortodosso Kirill che dall'inizio dell'...il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il... Putin ordina la tregua per Natale ortodosso per il 6 e 7 gennaio - Telefonata Scholz-Biden: carri armati a Kiev da Germania e Usa - Telefonata Scholz-Biden: carri armati a Kiev da Germania e Usa Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato l'ok per un cessate il fuoco lungo tutta la linea del fronte in Ucraina dalle 12 del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 gennaio, in… Leggi ...La notizia sembra confermata dai canali russi. Putin avrebbe incaricato il suo ministro della difesa Shoigu di dichiarare il ...