La Spezia | ciclista investito e ucciso da un' auto pirata | indagini in corso

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Undi 63 anni è morto dopo esser stato travolto da un'all'interno della galleria del Persico, nel Comune di Levanto (La). Secondo le prime informazioni, l'uomo stata percorrendo in bicicletta la galleria quando un'l'ha travolto ed è scappata via. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e vigili del fuoco. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze di altrimobilisti e visionando le riprese della videosorveglianza. La strada è stata chiusa per i rilievi e l'intervento dell'ambulanza.

Corriere della Sera

