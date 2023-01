La sgangherata strategia della destra mostra come Meloni non abbia nulla di draghiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) E meno male che era draghiana. Giorgiasta rompendo tutti i presunti fili di continuità con il suo illustre predecessore a palazzo Chigi. E non si tratta solo dello strano casomancata conferma del taglio del prezzo del carburante, anche se il misfatto rende plasticamente l’idea di una rottura di continuità, quanto dell’atteggiamento politico completamente diverso innanzitutto nei confronti dell’Europa, segnatamenteBanca centrale europea, nonché di gangli fondamentali del governo dell’economia, dalla Banca d’Italia al Mef. La sortita di Guido Crosetto contro Francoforte è stata molto dura, vuoi perché il personaggio ha uno stile sempre diretto vuoi perché il governo ha voluto mettere agli atti (furbescamente non con il ministro dell’Economia che forse nemmeno condivide ciò che ha detto il collega ...

