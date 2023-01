La Serie A è di nuovo senza padroni

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - Sorprese e punti interrogativi, conferme e passi falsi: il primo turno diA del 2023, arrivato dopo 52 giorni di sosta per il mondiale, ha fornito subito indicazioni interessanti. A partire dalla vittoria di forza ed autorità dell'Inter nel big match contro il Napoli capolista, che vincendo avrebbe quasi ammazzato il campionato invece torna a casa con il primo ko assoluto da inizio torneo. Una delle gare stagionali giocate forse piu' sotto tono dalla corazzata di Luciano Spalletti, ma gran parte del merito è della squadra di Simone Inzaghi, capace di chiudere ogni spazio e concedere pochissimo ai partenopei, mai realmente pericolosi se non nel finale con un tentativo di Raspadori. La firma sull'1-0 c'è l'ha messa il sempre più determinante Edin Dzeko, che in questo tipo di partite difficilmente stecca. Subito buonissime sensazioni quindi per i nerazzurri, ...

Trend-online.com

In attesa che iltentativo di evangelizzazione con il prossimo campionato del mondo possa ... Per un pugno di patatine vedi anche Breaking Bad ma in versione sit - com ABC, laricreata su ...AGI - Sorprese e punti interrogativi, conferme e passi falsi: il primo turno diA del 2023, arrivato dopo 52 giorni di sosta per il mondiale, ha fornito subito indicazioni ...L'apertura del... Tra nuove e vecchie conoscenze, le imperdibili serie tv di gennaio Sarà un anno positivo, per i cinema, grazie soprattutto a 'Guardiani della galassia 3', 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' e al nuovo 'Mission: Impossible' ...Col passare dei giorni si allunga la lista dei pretendenti per Gennaro Tutino, sebbene il giocatore non sia ufficialmente sul mercato, almeno per il momento. Dopo un primo sondaggio da parte del Benev ...