La risposta europea all’Ira di Biden

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ursula von der Leyen potrebbe avere qualche difficoltà ad aprire i rubinetti degli aiuti di stato per rispondere ai sussidi verdi ed energetici introdotti dall’Amministrazi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

EuropaToday

Ieri gli economisti della Banca centralehanno provato a tranquillizzare sulla ... Unaanche alle prime avvisaglie arrivate dalle colonne del Financial Times di una preoccupazione dell'...... in attesa che le proposte degli esperti del Comitato per la sicurezza sanitaria andassero al vaglio del meccanismo integrato europeo dialle crisi (Ipcr), convocato dalla presidenza svedese ... Mario Draghi può salvare il Global Gateway, la risposta europea alla Via della Seta Perché al governo Meloni conviene appoggiare i mercatisti del nord e non gli aiuti di stato proposti dalla presidente della Commissione von der Leyen ...L’Ue sceglie la cautela, nonostante la rabbia di Pechino. Così il Meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr), dopo una riunione di oltre sei ore, ha annunciato che i 27 Stati membri de ...