La risposta di Madame sui vaccini non fatti ma non sul falso greenpass

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 5 gennaio 2023), al secolo Francesca Calearo, attualmente indagata dalla procura di Vicenza perideologico, nell’ambito dell’inchiesta su false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il, ha rotto il silenzio sui social. La cantante ha provato a spiegare in un post su Instagram il perché non ha mai fatto, prima d’ora, il vaccino contro il Coronavirus, aggiungendo anche di non aver nessun altro tipo di vaccino: Mi sono presa del tempo per parlare di qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto. L’artista vicentina, tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, spiega di essere “Nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale”, e ammette di non aver fatto ...