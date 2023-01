La risposta di Infantino al ‘caso Umtiti’

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 01/05/2023 In onda alle 11:12 TEC Il presidente della Fifa ha chiesto ai tifosi sui social di “zittire tutti i razzisti” Il centrale francese si è ritirato in lacrime dopo aver ricevuto continui insulti razzisti dagli ultras laziali Gianni, presidente della FIFA, si è chiaramente posizionato dopo aver appreso degli insulti razzisti che i tifosi della Lazio hanno pronunciato contro l’ex blaugrana Samuel Umtiti e il suo compagno di squadra Lameck Bandaora nelle file del Lecce. Il massimo presidente del calcio mondialeha mostrato il suo sostegno a Umtiti e Banda in un post sui social network. “Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamo forte e chiaro: no al razzismo”, ha ...