La ribalta delle startup femminili | +572 nel biennio

Leggi su fmag

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un buon segnale per le: secondo i dati raccolti da Unioncamere, dopo l‘annus horribilis della pandemia (che ha relegato in soffitta molti progetti imprenditoriali), l’innovazione al femminile è tornata a crescere. Infatti, sono oltre duemila leregistrate a fine settembre dello scorso anno, segnano unrispetto allo stesso periodo nel 2019., un nuovo inizio? In molti Paesi, le donne sono sottorappresentate nella proprietà e nella gestioneimprese rispetto agli uomini. Tuttavia, c’è un crescente interesse per l’imprenditoria femminile e per le opportunità offerte alle donne di avviare e gestire le proprie imprese. In Italia la situazione non è molto ...