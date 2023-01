La Procura di Genova indaga sull’appalto a Mediaset per Capodanno in Musica

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una notizia allarmante e che non potevamo mai immaginare di poterne venire a conoscenza o che potesse accadere. Di cosa parliamo? Delladiche stando per turbativa d’asta in merito all’assegnazione adell’evento televisivo di fine anno, ovveroin, svoltosi nel capoluogo ligure presso piazza De Ferrari. Ecco i dettagli. Le indagini delladi, il fatto A riportare la notizia ci avrebbe pensato Repubblica che, facendo riferimento al “concertone” andato in onda la sera del 31 dicembre in diretta su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci, ha rivelato il fatto che non sarebbe stato assegnato alla tv di Pier Silvio Berlusconi tramite una regolare asta. E dunque si apprende che la ...

Il Secolo XIX

...quello scoperto nella serata di oggi in un appartamento al civico 9 di via Anfossi a, nel ... Nessuna denuncia in passato ma rapporti tesi Secondo quanto trapela da fonti dellain un primo ...Lo afferma in una nota il Comune di, commentando l'indagine della localesul 'Tricapodanno'. 'Si specifica inoltre - prosegue la nota del Comune - che il vigente regolamento per le ... Capodanno a Genova, aperta un’inchiesta. Blitz in Comune, la Procura indaga sull’appalto tv. Toti: “C’è chi g… La Procura di Genova sta indagando sul cosiddetto Tricapodanno, ovvero la serie di eventi che dal 29 al 31 gennaio hanno animato la città.L'omicidio suicidio in un appartamento di via Anfossi a genova potrebbe essere avvenuto da un giorno e scoperto per caso dai parenti dell'uomo ...