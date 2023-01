La porta rossa 3 | spoiler | cosa accadrà nella terza stagione

Tv Sorrisi e Canzoni

...sfilata di auto d'epoca del CAMET nel centro di Firenze con arrivo della Befana su una spider... poi, la Befana si sposterà in via Sempione, in zona La Cella nel quartiere diFiorentina. ......30 ci saranno danze, giochi e fantasia in piazza Cesare Battisti con ' Tutte le festevia '. ... alle 16 presso il Forte Sangallo la presentazione del libro di Lucia Catacci ' La scarpetta'. “La porta rossa 3”, con Lino Guanciale e Gabriella Pession Funerali Ratzinger. Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo. È tutto pronto in Vaticano per i funerali di ...Tutto pronto. Questa mattina Roma e il Vaticano si fermeranno per dire addio a Benedetto XVI. Già dalla notte la polizia locale ha lavorato per liberare dalle auto in sosta su tutta la zona ...