La nota ufficiale di Dazn | «Disservizio causato da un partner esterno globale»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Come abbiamo più volte spiegato, quando si parla die della trasmissione degli eventi in streaming, ci sono più attori in gioco: c’è la regia dell’evento, c’è la distribuzione del segnale, ci sono le CDN, ci sono gli internet exchange point, c’è la rete e la connessione dati degli utenti finali. Ildel 4 gennaio, quello che ha fatto protestare gli utenti, a quanto pare è statoda unche è incaricato della distribuzione del traffico sulle CDN. Non, dunque, un problema esclusivamente legato all’autenticazione o all’aggiornamento dell’applicazione come avevamo ipotizzato, ma anche a un problema di workflow. In serata, è infatti arrivata ladell’OTT che già questa mattina aveva anticipato a Giornalettismo di star lavorando su un post mortem ...