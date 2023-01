La Mondadori ristampa l’opera prima dedicata al Sindaco pescatore scritto da Dario Vassallo

(Di giovedì 5 gennaio 2023), Presidente Fondazione: “Grazie all’aiuto di Ivan Zazzaroni e alla casa editriceil libro sarà revisionato e stampato tutto a titolo gratuito. Angelorivive nelle sue idee ‘rivoluzionarie’: lui è stato un pioniere”. Tutto parte dal 5 settembre 2010, quando nove colpi di pistola esplosi a bruciapelo hanno posto fine alla vita di Angelo, il primo cittadino di Pollica, in provincia di Salerno, conosciuto da tutti come il. Nel 2011Presidente della Fondazione Angelo, insieme al giornalista Nello Governato, hanno messo tutto nero su bianco scrivendo il libro “Il” ...

Punto Agro News.it

Buon Natale Claudia Acquistato libro presso libreria Panassi () di Rivoli (TO). Copie ... Ne parlano volentieri, lo avevano terminato e sono contenti ne abbiamo fatto una. Trovati alla ...Grazie ad Ivan Zazzaroni mio amico da sempre, è amico della nostra Fondazione e grazie allache ha creduto in questa mia follia dopo 12 anni il libro ritornerà in tutte le librerie Italiane. Fondazione Angelo Vassallo. La Mondadori dopo 12 anni ristampa l ... Con Vita e Dollari di Paperon De' Paperoni, Panini Comics prosegue la sua proposta di ristampe di lusso di vecchi e noti Oscar Mondadori targati Disney usciti a partire dalla fine degli anni '60. Cons ...