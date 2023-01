La minaccia nell’asse Lula-Xi Jinping

Money.it

... non per candida bontà, ma perché vogliamo smantellare quell'... ladi Teheran: 'Comportatevi bene o tortureremo le ... gli Stati Uniti si sentono come il personaggio di John Wayne'...... chedi avere gravi conseguenze non solo per le ... Purtroppo non viviamo in un mondo ideale, bensì'Italia attuale, cioè ... unimmaginario tracciato fra Baltico e Mar Nero e concepito ... I nemici del mondo sempre più vicini: perché l'asse Iran-Russia è ...