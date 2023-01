La migliore Inter dell’anno

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nelle ore precedenti al fischio di inizio di-Napoli sono stati diversi gli opinionisti che hanno messo l’accento sull’importanza dell’assenza di Marcelo Brozovic in vista della partita. Per la squadra di Inzaghi era l’ultimo treno per rientrare all’no della corsa scudetto e prenderlo senza il centrocampista croato, fermato da un infortunio muscolare, sembrava effettivamente un’impresa ardua contro una delle squadre migliori d’Europa della prima metà di stagione. Delle assenze di Brozovic dalle parti della Pinetina si parla sempre con terrore (e con sollievo da tutte le altri parti) da quando la scorsa stagione sono state collegate direttamente al clamoroso scudetto perso in favore del Milan. Il regista croato mancò appena tre partite in tutta la stagione, eppure in quelle tre partite l’non riuscì mai a vincere, ...

Fcinternews.it

Primo stop per il Napoli di Spalletti, battuto 1 - 0 dall'nel big match. La ripartenza post Mondiale aveva registrato anche la prima sconfitta del Psg, ... E laper punti conquistati è ...... che portano morale e soprattutto fanno sperare in una seconda parte di stagionerispetto ... 9 ALL': i nerazzurri hanno preparato la partita alla perfezione contro il Napoli e hanno ... Inter-Napoli, chi è stato il migliore Cliccate e votate! A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Beretta, ex allenatore ed attuale Consigliere FIGC. Aspettative rispettate dopo le prime partite di Serie A"Tutto è andato come ci si aspe ...NOTIZIE AS ROMA – La rabbia di Thiago Motta al termine della partita persa contro la Roma non trova giustificazioni dalla moviola: le recriminazioni dell’allenatore dei rossoblu non hanno riscontri og ...