La Lazio si sveglia e condanna i cori razzisti senza nemmeno capire bene contro chi sono stati intonati

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Con circa venti ore di ritardo lasi èta. Il club biancoceleste ha finalmente pubblicato la solita nota diad ogni forma di razzismo e discriminazione in merito al caso deidai suoi tifosiUmtiti e Banda. Giocatori del Lecce che laneppure cita, anzi, scrive solo di “ululatinei confronti di un giocatore della squadra di casa”. Il solito comunicato scritto tanto per far vedere, per chiarire che la“ha sempre contrastato” ogni forma di razzismo e discriminazione, “con tutti i mezzi a disposizione” (quali?), che ha messo “in campo iniziative volte a reprimere tali fenomeni, sensibilizzando i propri tifosi su questo tema”. Alla ...

RomaDailyNews

Giuseppe Cottini Verona 6.5 I veneti avevano bisogno assoluto di unache avesse le fattezze ... Lecce 7 Ribaltare la, quest'anno, non è cosa di tutti. Il Lecce c'è riuscito restando sul ...Brutta sconfitta per lache perde in trasferta contro il Lecce per 2 - 1. Queste sono le ... che nel primo tempo è passata per due volte in vantaggio con Tonali e Leao, la Salernitana si... Lazio, ricominciamo male! Sconfitta dal Lecce 2-1 - RomaDailyNews ROMA - "Pieno sostegno al mio fratello Samuel Umtiti. C'è bisogno di svegliarci!!!. Facciamo qualcosa Serie A". Il tutto corredato dall'hashtag #NoToRacism: con questo tweet Blaise Matuidi prende posi ...Salernitana Milan 1-2 Marcatori: 10'pt Leao, 15'pt Tonali, 38'st Bonazzoli Salernitana (3-5-2): Ochoa 7; Lovato 5 (18'st Daniliuc 5.5), Radovanovic 5, Fazio ...