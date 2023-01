“La Juventus fa un miracolo” | scoppia la polemica in diretta

Liberoquotidiano.it

In mezzo sono arrivate delle vittorie importanti per lae per la Roma , non esaltanti ma ... Ha fatto unlo scorso anno e ha 8 punti di margine dalla zona retrocessione. Che deve fare ...... ci ha pensato il collega Sandro Sabatini a prendere le difese dell'allenatore della: 'Se ... Con 4 punti in più, in campionato fa un'. Posizioni differenti, ma sarà il campo l'unico ... Serie A, Milik fa il miracolo al 91' e la Juventus esce con tre punti dallo Zini La Juve era impegnata nel tardo pomeriggio contro la Cremonese. Non sono mancate le critiche ai bianconeri, indirizzate ad Allegri e a suo calciatore Cremonese e Juve hanno dato vita a… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...