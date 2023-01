La Juve e le punizioni | CR7 un gol in 3 anni e 74 tentativi! Così la musica è cambiata

La Gazzetta dello Sport

Per lunghe stagioni è stato un tormentone in casa bianconera. E non un tormentone positivo. Da quest'anno invece le, l'efficacia su punizione, e in particolare i gol su punizione, sono diventate un punto di forza della Juventus. La rete di Arkadiusz Milik che con un colpo da biliardo dai 30 metri ha ......per capirci il 33% dellefiniscono dentro. LEADER - Sono sette, invece, i centri stagionali tra campionato e Champions: solo Vlahovic come lui, nessuno ha fatto meglio nella rosa della... Punto debole con CR7, un'eccellenza oggi: Juve regina d'Europa su punizione La Juventus ha iniziato la seconda parte di stagione con una vittoria importante. Merito di un super gol di Milik, su punizione, al 91esimo minuto, dopo un match davvero difficile giocato molto bene d ...La Juventus è ripartita col piede giusto vincendo contro la Cremonese. Intanto dalla società arriva un nuovo comunicato ...