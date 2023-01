La foto dei tre papi

Leggi su butac

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’articolo che state leggendo è il remake di un vecchio articolo, in origine pubblicato da un autore che una volta che ha abbandonato BUTAC ci ha chiesto di rimuovere i suoi scritti, incluso quello che parlava dellastiamo per trattare. Ma, come ci state segnalando, questagrafia è tornata virale con la morte di Papa Benedetto XVI e quindi in tanti ci avete chiesto lumi. Ne parliamo di nuovo, quindi, certi però che qualche lettore di vecchia data ricordi di aver già visto il fact-checking di questa immagine. Lacircola in rete almeno dal 2013. Nel 2014 se ne occupò il CICAP, noi la trattammo nel 2015, ma da allora fummo poi costretti a farne un “Blast from the past” con cadenza quasi annuale visto che qualcuno che ci cascava saltava fuori spesso. Lasostiene di mostrare tre...