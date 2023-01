Agenzia askanews

Sul sagrato di San Pietro per i funerali di Benedetto XVI nel settore dellaspiccava l'ex premier Mario Draghi, cappotto nero e sciarpone blu, che prima dell'inizio della cerimonia si è intrattenuto a parlare con il ministro dell'Economia Giancarlo ...Nelle immagini diffuse dal Quirinale si vedono le delegazioni ufficiali,e tedesca, che hanno partecipato ai funerali solenni del papa emerito Benedetto XVI a San Pietro, oltre ad alcune teste coronate. Per l'Italia in prima fila il presidente della Repubblica ... La delegazione italiana, tedesca e i reali alle esequie Ratzinger Roma, 5 gen. (askanews) - Nelle immagini diffuse dal Quirinale si vedono le delegazioni ufficiali, italiana e tedesca, che hanno partecipato ai funerali solenni del papa emerito Benedetto XVI a San ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...