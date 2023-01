La chef Bowerman | “Grilli nel piatto? Assurdo passare da una triglia a un insetto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il via libera dato dall’Unione Europea al commercio deiin polvere come alimenti “è una cosa che non ci appartiene”. LaCristina, interpellata dall’AdnKronos, sostiene infatti: “Nel contesto italiano, con la dieta mediterranea, con la nostra biodiversità, credo che siaimmaginare che si passi da unaa un. E’ una cosa che non ci appartiene e non capisco neanche perché uno debba immaginarla”. Per lal’uso degli insetti potrebbe essere utile alla produzione di mangimi che favoriscano, con questi alimenti, l’integrazione del fabbisogno degli animali. “Penso, però, che possa essere un passo in avanti nell’ambito degli allevamenti: i mangimi – osserva – potrebbero essere così più naturali rispetto ad altri ...