La cena di Lube nel Cuore sfocia in un idillio tra atleti e tifosi!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Coesione, divertimento, buona tavola e una fede biancorossa che nel 2023 è ancora più solida! I tifosi dinelhanno fatto centro per l’ennesima volta con una festa brillante in onore dei campioni d’Italia dellaVolley. Ieri, mercoledì 4 gennaio, laintitolata “We are young, we are strong”, con brindisi per il nuovo anno solare, ha radunato all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche i giocatori biancorossi, lo staff e oltre 200 supporter giunti persino da Lecco e Pordenone. Con la possibilità per i commensali di mangiare gomito a gomito insieme ai propri beniamini grazie al sorteggio che abbinava a ogni tavolo un protagonista della Cucine. L’iniziativa, resa ancor più vivace da una lotteria con in palio oltre venti premi apprezzatissimi, tra cui le maglie da gioco ufficiali ...