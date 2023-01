La carica degli anti-italiani vomita odio su Crosetto | “Vietato criticare la Bce”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) «Demenziale e pericolosa». Con queste parole il leader di Azione! Carlo Calenda ha bollato l'intervista a Repubblica nella quale Guido, ministro della Difesa, ha messo in dubbio l'efficacia delle misure adottate dalla Bce per contrastare la spirale dell'inflazione. E cioè la corsa continua ad alzare i tassi d'interesse e il taglio del programma di acquisto dei titoli di Stato dei Paesi con lo spread più alto. Alle critiche di Calenda si sono rapidamente allineati il Pd con Ricci, Italia viva con Marattin, Più Europa con Della Vedova. Una levata di scudi che ha provocato un'ulteriore presa di posizione di: «Criticano senza aver letto la mia intervista. E comunque sarebbe interessante che i grandi esperti che perdono tempo a commentare le mie interviste, aprissero anche in Italia una riflessione su ciò di cui Blanchard e Krugman stanno ...

Agenzia ANSA

A fine anno, il tribunale di Monza ha iscritto le due coach nel registroindagati con l'... ma anche per il presidente Gherardo Tecchi, indal 2016 e quindi in pieno periodo preso in esame ...... l'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran e massimareligiosa del Paese, è stato ...per le caricature a lui dedicate dalla rivista satirica francese nell'ottavo anniversario... I 50enni nel 2023 e la carica degli anta che non ti aspetti - Lifestyle Nuovo standard Qi2 per la carica a induzione compatibile con MagSafe di Apple: velocità di ricarica più veloce, sicurezza e interoperabilità.La nuova maggioranza repubblicana non ha ancora eletto il presidente della Camera bassa, terza carica dello Stato. Il candidato ufficiale Gop bocciato dopo sei votazioni. L’aula si aggiornerà alle due ...