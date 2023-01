La Befana vien di notte… e porta l’amore | il 6 gennaio è il ‘peak day’

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Evidentemente gli incontri con familiari e parenti durante le feste, e le fatidiche domande sulla situazione sentimentale, lasciano il segno. Secondo i dati di Meetic, infatti, il periodo tra fine dicembre e l’inizio dirappresenta il momento con i picchi maggiori di attività sulla piattaforma di dating. È il cosiddetto peak moment, che vede impennarsi il numero di nuovi iscritti e delle interazioni, dalle mail alle conversazioni in chat. In Italia, per esempio, il peak day nel 2022 è stato il 6, giorno dell’Epifania. Foto da Ufficio Stampa Meetic Non è solo il carbone, dunque, che laregalandosi via tutte le feste ma anche un potenziale nuovo amore. Il picco massimo è stato raggiunto alle 23 dell’Epifania a conclusione di una giornata che ha visto aumentare del 131% i nuovi ...

TGCOM

Ricchissimo il programma "Ladi giorno" organizzato da Carmagnola che dalle 10 alle 19 si trasforma nella "Città della" offrendo tante iniziative gratuite tra laboratori, ...Questa mattina a San Bartolomeo la sfilata in costume della Banda Musica di Alassio e "Ladal mare", occasione di grande curiosità e divertimento per turisti e residenti, a cura di Top Kayak. Laa San Bartolomeo Alle ore 11.30 un esercito di befane è arrivato a bordo di ... La Befana vien di notte: un mito tipicamente italiano BAVENO - 05-01-2023 -- Ricco il calendario degli eventi dell’Epifania sul Verbano. Stasera in piazza Mazzini, a Baveno, alle ore 21 è previsto l’arrivo della Befana che, supportata dagli aiutanti Omin ...5 film perfetti per il giorno dell'Epifania e la notte della Befana in streaming: La befana vien di notte e consigli su film per bambini.