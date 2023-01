Kvara che succede? La gabbia funziona ed i super poteri vengono annullati

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Troppo presto per parlare di allarmetskhelia, il primo momento di difficoltà del georgiano ha però già scaturito non poca preoccupazione dai tifosi. Da una parte chi sa che si tratta di una semplice partita no, dall’altra però c’è chi non vedeva l’ora di poter uscire dai propri nascondigli e di criticare il 77 azzurro. Una promessa è doverosa, finisse oggi la stagione di Khvichatskhelia sarebbe comunque più che positiva. I numeri parlano chiaro e sono tutti dalla parte del georgiano: 6 gol e 7 assist in Serie A, 2 reti e 3 assist in Champions League, per un totale di 8 marcature e ben 10 assist. Inter-Napoli: la prestazione ditskhelia Nella sconfitta maturata ieri a San Siro, in molti non hanno potuto non notare la prestazione ditskhelia, quasi irriconoscibile. Entrando nello specifico ...