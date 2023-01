Kurt Angle | “Bret Hart rifiutò un match contro di me per paura di sfigurare”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “The Best there is, The Best there was, The Best ther ever will be” è una delle catchphrases più iconiche di sempre e appartiene a, wrestler che ha segnato una generazione col suo stile impareggiabile. Purtroppo la sua carriera è finita prima del previsto a causa di un incidente sul ring, togliendo al mondo parecchi dreamche avrebbero infiammato i fans di tutto il mondo. Sicuramente in questo elenco figura un ipoteticotra il già citato Hitman e, altro wrestler che ha segnato un’epoca e, a quanto pare, lo stessoaveva proposto ilalla WWE. Il dreammai accaduto Durante un intervista con the A2theK Wrestling Show,ha parlato di ...