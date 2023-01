Kiev | ' tregua natalizia' di Kirill è una cinica trappola

RaiNews

"La dichiarazione della Chiesa ortodossa russa sulla"di Natale "è una trappola cinica e un elemento di propaganda". Lo afferma su twitter Mikhailo Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio del presidente ucraino, dopo la proposta del capo della ...E il patriarca russo Kirill spinge per unain occasione del Natale ortodosso. Nella notte ...Uniti stanno valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in supporto a. ... Erdogan chiede il cessate il fuoco, Putin: "Solo se Kiev riconosce i territori conquistati" - Kiev, tregua per Natale ortodosso solo cinica propaganda - Kiev, tregua per Natale ortodosso solo cinica propaganda Nel frattempo il patriarca Kirill invoca una tregua per il Natale ortodosso dalle 12 del 6 gennaio alle 12 del giorno dopo ..."La dichiarazione della Chiesa ortodossa russa sulla" tregua di Natale "è una trappola cinica e un elemento di propaganda". (ANSA) ...