Kiev | danneggiati dai russi 1 189 siti culturali in Ucraina

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le forze russe hanno danneggiato 1.189indal 24 febbraio, giorno dell'invasione ad oggi, mentre un sito su tre, vale a dire 446, è in rovina. Lo ha reso noto il ministero della ...

Lo ha reso noto il ministero della Cultura ucraino, scrive ilIndependent. Il maggior numero di siti distrutti oè stato registrato negli oblast di Donetsk,, Kharkiv, Lugansk, ...Sono statioltre alle abitazioni anche un gasdotto e una rete elettrica . Lo Stato ...