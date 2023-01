Kelly Osbourne dà il benvenuto al primo figlio che avrà un nome... particolare

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 5 gennaio 2023)e Sid Wilson sono appena diventati genitori del loro, un maschietto di nome Sidney, proprio come il papà. A dare l’annuncio ufficiale della nascita è stata la nonna del piccolo e madre di, Sharonche, il 3 gennaio 2023, su Instagram ha emozionato tutti con la notizia. “È fantastico. Non pubblicherà una foto di lui e sono così orgogliosa di lei”, ha esultato la neo nonna parlando dell’arrivo del neonato, e della scelta di sua figlia di non mettere online (ancora) nulla del piccolo. Scelta confermata anche dalla mamma che in una storia ha chiaramente detto di non “Essere ancora pronta a condividere il suo bambino con il mondo”.aveva annunciato per la prima volta la sua gravidanza all’inizio di ...