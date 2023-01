Kaleidoscope | alcuni consigli sull’ordine in cui vedere gli episodi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non sapete in che ordine guardare glidi? Eccoda seguire, per trovare la combinazione che fa per voiè uscita da pochi giorni, ma già ha fatto molto parlare di sé, grazie alla possibilità di scegliere l’ordine delle puntate. Il pubblico avrà infatti la possibilità di decidere autonomamente qualeo seguire prima e quale dopo, tra molte combinazioni, che renderanno la storia sempre diversa. Se siete alla ricerca dell’ordine che fa per voi, continuate a leggere, perché vi sveleremo alcune combinazioni,ate da Netflix. Trama La serie creata da Eric Garcia, segue le avventure di una banda di rapinatori, coordinata dall’esperto Leo Pap (Giancarlo Esposito), nel tentativo di accaparrarsi il bottino custodito ...

Tv Sorrisi e Canzoni

"Blu" "Verde" "Giallo" "Arancione" "Viola" "Rosa" "Bianco" "Rosso" Il (possibile) miglior ordine Secondo, l'ordine migliore per guardare gli episodi di "" è quello " simile alle ...hanno detto 'troverò l'ordine corretto e li guarderò nella successione cronologica giusta', per me va tutto bene. Non c'è un ordine perfetto per quanto mi riguarda'. La trama die ... “Kaleidoscope” (Caleidoscopio): in quale ordine vedere gli episodi Non sapete in che ordine guardare gli episodi di Kaleidoscope Ecco alcuni consigli da seguire, per trovare la combinazione che fa per voi.La particolarità di "Kaleidoscope" consiste proprio nell’ordine degli episodi, che non hanno né numero, né titolo, ma sono associati a un colore: "Giallo" (cinque settimane prima della rapina), "Verde ...