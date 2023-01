Juventus-Udinese | la designazione arbitrale

Sport Mediaset

Tre gli anticipi al sabato: per Fiorentina - Sassuolo designato Manganiello,è stata affidata a Marchetti di Ostia Lido mentre Monza - Inter sarà diretta da Sacchi della sezione di ...Al terminie dell'1 - 1 traed Empoli, il difensore argentino Nehuén Pérez ha analizzato il pareggio interno che, certo, ... in trasferta contro la, reduce dalla vittoria all'ultimo ... UDINESE, SILVESTRI: "CON LA JUVE PER VINCERE" - Sportmediaset Marchetti designato per Juve-Udinese, Monza-Inter affidata a Sacchi ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere il ...C’è solo da trovare l’accordo sul costo del cartellino (cifra compresa tra i 30-40 milioni di euro). La Juventus intanto sta allacciando i rapporti con due club, per cercare di mettere le amni su uno ...